Il Consiglio comunale di Monteiasi si riunisce lunedì 8 giugno alle 15. All’ordine del giorno c’è la vertenza Leonardo. La seduta è pubblica e si svolgerà in modo ordinario.

Tarantini Time Quotidiano Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Monteiasi. Il presidente dell’assise cittadina ha infatti convocato una seduta ordinaria e pubblica per lunedì 8 giugno alle ore 15.30. L’incontro si svolgerà nell’aula consiliare e prevede un unico argomento all’ordine del giorno: la vertenza che riguarda il sito produttivo Leonardo di Monteiasi-Grottaglie. La questione torna così al centro dell’attenzione istituzionale in un momento particolarmente delicato per il comparto aerospaziale del territorio, da sempre considerato uno dei principali poli industriali della provincia di Taranto. Il Consiglio comunale sarà chiamato ad approfondire gli sviluppi della vicenda e a valutare eventuali iniziative a sostegno dei lavoratori e delle prospettive produttive dello stabilimento. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Monteiasi, convocato il Consiglio comunale: all’ordine del giorno la vertenza Leonardo

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Consiglio comunale del 17 dicembre 2025 ore 08.30

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