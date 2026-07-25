Il presidente di Montedomini non si presenterà giovedì alla commissione di Palazzo Vecchio, in un incontro previsto con le opposizioni. La riunione era considerata un’opportunità per discutere del caso degli affitti turistici nelle proprietà pubbliche dell’Asp. La decisione di non partecipare ha diviso le forze politiche di sinistra, che avevano in programma di affrontare la questione durante l’appuntamento.

Alle opposizioni di Palazzo Vecchio l’appuntamento di giovedì prossimo in commissione Controllo con il presidente di Montedomini sembrava l’occasione ghiotta per far partire l’offensiva sul caso degli affitti turistici nelle proprietà pubbliche dell’Asp. Ma ieri mattina Maurizio Frittelli, ha fatto sapere al Consiglio comunale che il 30 non ci sarà. Anzi, «per impegni improcrastinabili di lavoro» ha comunicato la propria indisponibilità anche per il 31 luglio e per il 4 agosto. Solo qualche ora dopo lo stesso Frittelli ha corretto il tiro e ha dato esplicita disponibilità per il 3, il 5 e il 6 agosto — quando comunque parte dei consiglieri potrebbe essere già in ferie — la defezione per il 30, una data già fissata da mercoledì 22, ha creato contraccolpi pesanti nel campo largo. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Montedomini, il presidente Frittelli giovedì non si presenterà alla commissione: il caso divide la sinistra

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