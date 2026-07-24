Il presidente del consiglio di amministrazione ha dichiarato che gli affitti brevi rappresentano il 5% del totale, mentre ci sono 39 immobili vuoti. Ha chiesto una soluzione politica per risolvere la situazione. La sala Ballerini di Montedomini era piena, con tutti i membri presenti, ma a parlare è stato solo Frittelli. La discussione si è svolta in un clima teso, con l’aria pesante e il caldo di luglio.

di Antonio Passanese La sala Ballerini di Montedomini è piena, l’aria è pesante quanto il caldo di luglio. Attorno al tavolo siedono tutti i componenti del consiglio di amministrazione, ma a parlare è soltanto il presidente, Maurizio Frittelli. Davanti a sé ha fogli, numeri, tabelle. Li consulta spesso, ma quasi mai abbassa davvero lo sguardo. Dopo giorni di polemiche sulle abitazioni dell’Asp finite nel circuito degli affitti brevi, la conferenza stampa convocata d’urgenza diventa il luogo della difesa dell’ente e, soprattutto, del suo presidente. Frittelli parla a lungo, ricostruisce la natura giuridica di Montedomini e respinge l’idea che il consiglio di amministrazione abbia avuto responsabilità dirette nelle scelte gestionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montedomini, la resa dei conti. Frittelli: "Gli affitti brevi? Il 5%. Il problema: 39 stabili vuoti. Chiedo una soluzione politica"

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