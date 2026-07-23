In via dei Malcontenti, Maurizio Frittelli è impegnato a completare entro il 29 luglio una mappatura completa degli immobili di Montedomini. Frittelli, che si trova sul campo con il massimo impegno, lavora per rispettare i tempi stabiliti. Tra i nomi storici che si sono succeduti alla guida ci sono stati anche Paccosi e altri, ma attualmente l’attenzione è rivolta al lavoro di Frittelli.

Firenze, 23 luglio 2026 – In via dei Malcontenti in questi giorni al lavoro c’è Maurizio Frittelli, “pancia a terra”, dice lui, per chiudere entro il 29 luglio, ma sembra prima, la mappatura completa degli immobili di Montedomini. Ma soprattutto finito nell’occhio dei ciclone. È lui il presidente del consiglio di amministrazione dell’Asp – carica che non prevede compensi – nominato dal Comune nel novembre del 2024 quando già la sindaca Sara Funaro si era seduta sulla poltrona di Clemente VII. Avvocato di lungo corso, già presidente dell’Ort nonché membro, su indicazione dell’ex sindaco Dario Nardella (di cui fu mandatario elettorale alle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chi comanda Montedomini: da Paccosi a Frittelli, quei nomi che ritornano

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