montedomini e quel vincolo sulle case cancellato per cavalcare il mercato turistico

Fino al 2015, il regolamento dell’Azienda di Servizi alla Persona impediva di vendere o affittare le case di Montedomini. Tuttavia, successivamente, il vincolo sugli immobili è stato rimosso, aprendo la strada a operazioni immobiliari volte al mercato turistico. La decisione ha permesso di cancellare le restrizioni precedenti e di modificare le modalità di utilizzo degli edifici.

Fino al 2015 il «caso Montedomini» non sarebbe stato possibile. Il regolamento dell’Azienda di Servizi alla Persona infatti consentiva di mettere sul mercato solo i fondi commerciali e gli immobili di pregio chiaramente individuati, mentre le abitazioni potevano essere affittate solo a famiglie o persone fisiche, con determinati requisiti di reddito. Poi cos’è successo? Con due modifiche al regolamento, prima nel 2015 e poi nel 2018, Montedomini ha aperto le porte allo sfruttamento turistico di una parte del suo vasto patrimonio immobiliare. È il decennio della grande espansione degli affitti turistici brevi, dell’esplosione di Airbnb, ma... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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