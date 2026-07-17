Caso Montedomini l’affitto turistico era previsto nel bando L’ente | verifiche in corso
Nel caso Montedomini, si è scoperto che l’affitto turistico era previsto nel bando di assegnazione. L’ente ha comunicato che le verifiche sono ancora in corso. La sindaca ha dichiarato che l’amministrazione intende effettuare affitti di lunga durata, non brevi. Attualmente, le autorità stanno valutando la conformità delle pratiche di affitto con le condizioni stabilite nel bando e nelle normative vigenti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità delle verifiche o sui possibili esiti.
«L’indirizzo dell’amministrazione comunale è chiaro: l’ente deve fare affitti lunghi, non brevi». Così la sindaca Sara Funaro commenta la notizia del Corriere Fiorentino sugli immobili di via Guelfa 81 dati in affitto da Montedomini, società pubblica che si occupa di sostegno alle persone con disagio abitativo, e trasformate dal conduttore in airbnb. La sindaca aggiunge che «Montedomini sarà convocata al tavolo sull’emergenza abitativa, di cui abbiamo parlato con il segretario Pd Gianassi che vedrà tutte le realtà cittadine coinvolte sul tema della casa, per dare le risposte che servono su quella che per noi è una priorità fuori e dentro il centro storico». 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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