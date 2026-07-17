Caso Montedomini l’affitto turistico era previsto nel bando L’ente | verifiche in corso

Notizia in breve

Nel caso Montedomini, si è scoperto che l’affitto turistico era previsto nel bando di assegnazione. L’ente ha comunicato che le verifiche sono ancora in corso. La sindaca ha dichiarato che l’amministrazione intende effettuare affitti di lunga durata, non brevi. Attualmente, le autorità stanno valutando la conformità delle pratiche di affitto con le condizioni stabilite nel bando e nelle normative vigenti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità delle verifiche o sui possibili esiti.