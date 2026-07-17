Due case vacanza sono state trovate in un edificio dell’Asp Montedomini in via Guelfa. Le autorità stanno effettuando verifiche sulla proprietà e sull’uso degli spazi. La scoperta ha suscitato reazioni nella città, considerando il ruolo dell’ente pubblico. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sui risultati delle ispezioni o sulle eventuali conseguenze legali. La notizia è stata diffusa dal Corriere Fiorentino.

Due case vacanza in una proprieta dell’Asp Montedomini in via Guelfa. Il caso – pubblicato dal Corriere Fiorentino – ha sollevato un vespaio di polemiche in città, soprattutto per la ’mission’ dell’ente. Al civico 81 da mesi è comparsa l’insegna "Guelfa Palace 81" con tanto di Codice identificativo nazionale e un tastierino elettronico. Si tratta di due appartamenti – uno di 77 metri quadrati e l’altro di 162 – prenotabili sulle maggiori piattaforme. Il presidente di Montedomini, Maurizio Frittelli, fa sapere che "stiamo cercando di capire come sia potuto accadere tutto questo. Il nostro ente ha un patrimonio immobiliare che ci sfugge, stimato in 100 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caso Montedomini. Due case vacanza: "Verifiche in corso"

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