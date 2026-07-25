Mondragone vasto incendio si propaga alle abitazioni | salvati due anziani

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio a Mondragone, coinvolgendo una casa e una struttura per anziani. Due anziani sono stati estratti in sicurezza dall’edificio. Non ci sono segnalazioni di feriti gravi. Le forze dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme e contenere il rogo. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Momenti di paura ieri pomeriggio, a Mondragone. Un vasto incendio ha minacciato una casa e una struttura per anziani e l’incolumità delle persone presenti. Il rogo è divampato intorno alle ore 14 in un canneto adiacente alla via Domitiana: sul posto, viste le numerose segnalazioni dei residenti, sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e i vigili del fuoco, giunti con autobotti e squadre provenienti dal Comando Provinciale di Caserta e dal distaccamento di Mondragone. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso intorno alle 16, dopo circa due ore, quando l’incendio è stato definitivamente estinto: non si registrano, per fortuna, feriti, ma soltanto danni ad alcune abitazioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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