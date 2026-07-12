Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel pomeriggio tra via Antonello da Messina e via Bulgaria, a Siracusa, portando all’evacuazione di alcune abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno ancora lavorando per domare le fiamme. Un distributore di carburante nelle vicinanze è stato evacuato per sicurezza, ma non si registrano feriti. La zona è sotto osservazione mentre le operazioni di spegnimento proseguono.

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio a Siracusa, nell’area compresa tra via Antonello da Messina e via Bulgaria, costringendo diversi residenti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Le fiamme, alimentate dal vento caldo, hanno minacciato edifici, automobili parcheggiate e un vicino distributore di carburante. Le fiamme si propagano rapidamente. Il rogo si è sviluppato nei terreni incolti adiacenti ai complessi residenziali e si è esteso rapidamente a causa delle elevate temperature e del vento. Una densa colonna di fumo ha invaso la zona, rendendo necessario l’allontanamento precauzionale di numerosi abitanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vasto incendio alle porte della città: evacuate abitazioni, paura per un distributore

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The Sacrifice That Changed Mewar Forever | Hadi Rani Sahal Kanwar

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