Martedì una forte grandinata ha colpito un’area agricola, causando danni diffusi. Vigneti e frutteti sono stati distrutti o gravemente danneggiati, mentre alcune strutture agricole sono state danneggiate. La situazione varia da zone con danni minimi a zone con danni estremamente severi. È in corso un censimento ufficiale dei danni e si valuta la richiesta di aiuti tramite il Fondo di solidarietà nazionale.

La violenta grandinata di martedì ha lasciato un territorio agricolo ferito, con danni distribuiti in modo disomogeneo, in alcuni casi devastanti. A fare il punto è Massimo Sandroni, direttore regionale della Cia Marche, che anticipa di aver avviato il censimento dei danni e auspica il ricorso al Fondo di solidarietà nazionale. Intanto per la prima volta nella storia della Politica agricola comune, gli agricoltori potranno accedere ai pagamenti Pac 2026 con un anticipo di quasi tre mesi: l’erogazione prenderà il via il 26 luglio, anziché il 16 ottobre. Direttore qual è il quadro che emerge dopo i primi sopralluoghi? "Abbiamo rilevato molti danni, con intensità che varia da zona a zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mondo dell’agricoltura in ginocchio: "Vigneti azzerati e frutteti distrutti. Si aggiungono i danni alle strutture"

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