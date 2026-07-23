Una forte grandinata ha colpito un’area agricola causando ingenti danni. Chicchi di grandine grandi come albicocche hanno distrutto vigneti e uliveti, con piante spezzate e coperture divelte. Sono stati segnalati anche impianti fotovoltaici danneggiati e strutture danneggiate dal maltempo. Gli agricoltori riferiscono di aver mai assistito a una simile ondata di grandine. La conta dei danni è ancora in corso.

Vigneti e uliveti bombardati da chicchi di grandine grandi anche come albicocche, impianti fotovoltaici infranti, coperture divelte. Il conto del maltempo per l’agricoltura si aggrava. Solo nei prossimi giorni sarà possibile tracciare un quadro più preciso ma già dal Maceratese, dove la tempesta ghiacciata aveva già colpito la settimana scorsa, il settore è in ginocchio. Anche perché in questo caso, ad avere la peggio, sono state colture pregiate, come vigneti e uliveti. Gli uffici di zona di Coldiretti ieri, dalle prime ore del mattino, si sono attivati per contattare le aziende e verificare l’entità dei danni. Nel mirino, i vigneti di Matelica, Serrapetrona e San Severino, i campi coltivati di Tolentino, Belforte, Sant’Angelo in Pontano e San Ginesio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grandine, la conta dei danni. Agricoltori in ginocchio: "Vigneti e uliveti distrutti, mai visto niente di simile"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maltempo, la conta dei danni: esonda l'Asso, Baia Verde sott'acqua. Agricoltori in ginocchio

Notizie e thread social correlati

Maltempo, Nord in ginocchio. Iniziata la conta dei danniIl maltempo ha causato ingenti danni nel Nord Italia, con la conta che è iniziata oggi in Veneto, Friuli e Lombardia.

La Cina aumenta le armi nucleari, nuove base per il lancio di missili intercontinentali. Gli esperti: «Mai visto niente di simile»La Cina sta ampliando il proprio arsenale nucleare costruendo una nuova base nel deserto dell’Hami, vicino alla Siberia.

Temi più discussi: Grandine sul Centro-Nord, ortofrutta in piena conta dei (tanti) danni; Vento e grandine, inizia la conta dei danni. E lo show annullato indispettisce Ambra; Grandinata nella Bassa, la conta dei danni in agricoltura | VIDEO; Parma tra allagamenti, pioggia e la violenta grandinata: la conta dei danni il giorno dopo la furia del temporale.

Grandine, la conta dei danni di Coldiretti: Settore in ginocchio, chiesto lo stato di calamità ift.tt/aHnzIrP x.com

Vento e grandine, inizia la conta dei danni. E lo show annullato indispettisce AmbraIl Comune attiva il modulo online per la ricognizione. Intanto l’attrice si sfoga sui social: Tutto cancellato, eppure ora c’è il sole ... msn.com

Falconara Bomba d’acqua e grandine, alla conta dei danniCoinvolti tecnici comunali, operai, agenti della Municipale, volontari della Protezione Civile e assessori, accanto a Vigili del Fuoco e tecnici Enel, 70 segnalazioni e 25 operatori impegnati, ieri in ... qdmnotizie.it