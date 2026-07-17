Maltempo il bilancio Danni a frutteti e vigne Sos del mondo agricolo | Così non si va avanti

Le forti raffiche di vento, che hanno raggiunto i 120 chilometri orari, hanno causato danni significativi in diverse aree, scoperchiando tetti, abbattendo alberi e cadendo grossi rami, soprattutto nella zona bassa. La pioggia intensa ha aggravato la situazione, portando a danni a frutteti e vigne. Il settore agricolo ha espresso preoccupazione, sottolineando che le condizioni attuali non sono sostenibili per le coltivazioni.

di Enrico Agnessi Pioggia, ma soprattutto tanto vento. Folate fino a 120 chilometri orari che hanno scoperchiato tetti, abbattuto alberi e fatto cadere grossi rami, in particolare nella Bassa. Il giorno dopo l’ondata di maltempo che mercoledì ha sferzato anche il territorio imolese è quello della conta dei danni tra città e circondario. E il bilancio più pesante è ancora una volta quello del mondo agricolo, già alle prese da settimane con l’emergenza siccità e con una stagione resa sempre più complicata dall’instabilità climatica. "Non è andata come nel Bolognese, ma registriamo comunque centinaia di migliaia di euro di danni – spiega Giordano Alpi, presidente di Coldiretti Imola –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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