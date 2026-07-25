Mondiali di Scherma Italia sul podio con due argenti | Macchi e Rizzi con la medaglia al collo

Ai Mondiali di Scherma ad Hong Kong, l’Italia ha ottenuto due medaglie d’argento. Nel fioretto maschile, la medaglia è andata a Filippo Macchi, mentre nella spada femminile, Giulia Rizzi si è piazzata seconda. Le competizioni si sono svolte dal 25 luglio 2026. Nessun altro dettaglio sui risultati o sui partecipanti è stato comunicato.

Hong Kong, 25 luglio 2026 – Arrivano due preziose medaglie azzurre dai Mondiali di Scherma, in svolgimento ad Hong Kong in Cina. Gli Azzurri hanno conquistato due argenti, uno nel fioretto maschile, con Filippo Macchi, e uno nella spada femminile, con Giulia Rizzi. Macchi ha perso in finale con il ceco Alexander Choupenitch, con il severo punteggio di 15-2, mentre Rizzi ha ceduto il passo alla sudcoreana Sera Song, in un match da batticuore, con il risultato di 9-8. Foto FISBizzi Team (da coni.it) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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