Che Italia ai Mondiali! Macchi e Rizzi regalano due argenti

Filippo Macchi ha conquistato la medaglia d’argento nel fioretto ai Mondiali di scherma a Hong Kong, portando il primo podio per l’Italia nella competizione. Nella stessa giornata, Rizzi ha ottenuto un altro argento nello stesso evento. La finale si è conclusa con la vittoria di un avversario straniero, mentre gli italiani hanno concluso la gara con due medaglie. La competizione prosegue con altri italiani in corsa per medaglie.

Filippo Macchi è medaglia d'argento nel fioretto ai Mondiali di scherma, primo podio per l'Italia nella rassegna in corso a Hong Kong. Il 24enne pisano - già argento olimpico a Parigi - crolla contro il ceco Alexander Choupenitch in una finale dove mette a segno la prima stoccata sul 13-0 per l'avversario, che si aggiudica l'oro iridato col punteggio di 15-2. Macchi aveva vinto per 15-6 la semifinale con il giapponese Kazuki Iimura., A regalare un secondo posto prestigioso per l'Italia ci ha pensato anche l'espertissima Giulia Rizzi. Quest'ultima infatti, si è si è presa l'argento nella spada ai Mondiali in corso a Hong Kong. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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