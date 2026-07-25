Mondiali di scherma arriva l' argento per Macchi nel fioretto

Da sportmediaset.mediaset.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Filippo Macchi ha conquistato la medaglia d’argento nel fioretto ai Mondiali di scherma a Hong Kong. È il primo podio per l’Italia in questa edizione, dopo aver superato diverse sfide nelle eliminatorie. La finale si è conclusa con la sconfitta per pochi punti. La gara si è svolta in un’arena gremita di pubblico, con atleti provenienti da vari paesi.

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Filippo Macchi è medaglia d'argento nel fioretto ai Mondiali di scherma, primo podio per l'Italia nella rassegna in corso a Hong Kong. Il 24enne pisano - già argento olimpico a Parigi - crolla contro il ceco Alexander Choupenitch in una finale dove mette a segno la prima stoccata sul 13-0 per l'avversario, che si aggiudica l'oro iridato col punteggio di 15-2. Macchi aveva vinto per 15-6 la semifinale con il giapponese Kazuki Iimura. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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