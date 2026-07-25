Mondiali di scherma arriva l' argento per Macchi nel fioretto

Notizia in breve

Filippo Macchi ha conquistato la medaglia d’argento nel fioretto ai Mondiali di scherma a Hong Kong. È il primo podio per l’Italia in questa edizione, dopo aver superato diverse sfide nelle eliminatorie. La finale si è conclusa con la sconfitta per pochi punti. La gara si è svolta in un’arena gremita di pubblico, con atleti provenienti da vari paesi.