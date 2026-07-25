Rizzi si trova in pedana per la finale di spada femminile, sfidando Song. Nel fioretto, Macchi ha conquistato la medaglia d'argento. La gara si sta svolgendo in diretta, con le fasi decisive in corso. La finale di spada femminile è prevista per le 14.23. Nessun altro dettaglio sui risultati o sugli altri atleti al momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finale spada femminile 14.23 Abbiamo ancora una chance, rappresentata dalla finale nella spada femminile di Rizzi che sfiderà Song. 14.20 Argento comunque meraviglioso conquistato da Macchi, che però non ha disputato la finale che ci aspettavamo, vittoria o no. Andiamo avanti, con Pippo che ci ha regalato un altro straordinario percorso in una competizione iridata. Macchi – Choupenitch 2-15, l’oro è del ceco. Macchi – Choupenitch 2-14, stoccata per l’azzurro. Macchi – Choupenitch 1-14, ad una stoccata dall’oro il ceco. Macchi – Choupenitch 1-13, primo periodo traumatico. Serve un’impresa probabilmente mai fatta nella storia della scherma. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Rizzi in pedana per l’oro nella spada femminile, argento di Macchi nel fioretto

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