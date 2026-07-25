Ai Mondiali di scherma di Hong Kong, si sta disputando la fase finale con l’assegnazione dei primi titoli iridati. Oggi sono in programma le gare di fioretto maschile e spada femminile. L’Italia parte con otto atleti e mira a conquistare le prime medaglie in questa edizione. La competizione prosegue con le gare di oggi, che coinvolgono le specialità di maggior rilievo.

I Mondiali di scherma di Hong Kong entrano nella fase decisiva con l’assegnazione dei primi titoli iridati. Oggi saranno protagonisti il fioretto maschile e la spada femminile, due specialità nelle quali l’Italia si presenza con grandi ambizioni. Saranno otto gli azzurri impegnati nei tabelloni principali: quattro per ciascuna gara, con diversi atleti in grado di puntare alle medaglie. Nel fioretto l’Italia schiererà Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini. Quest’ultimo, campione del mondo nel 2023, ha conquistato l’accesso al tabellone principale passando dalle qualificazioni e debutterà contro il singaporiano Keyon Loo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Mondiali di scherma 2026, l’Italia va a caccia delle prime medaglie con otto azzurri

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