Durante i Mondiali di scherma, nella competizione individuale di spada maschile si registra un forte equilibrio tra i concorrenti. Numerosi atleti sono in corsa per il podio e per il titolo iridato, creando una gara molto aperta. La prova si svolge con numerosi scontri tra schermidori di diversi paesi, senza un favorito evidente. Gli azzurri partecipano con l’obiettivo di conquistare medaglie in questa categoria.

Regna l’equilibrio nella prova individuale di spada maschile ai Mondiali. Se c’è un’arma dove può davvero succedere di tutto è proprio questa, visto che sono veramente in molti coloro che possono salire sul podio e sognare anche il titolo iridato. A questo gruppo si iscrivono sicuramente anche gli azzurri ed in particolare Matteo Galassi, numero tre del ranking mondiale e reduce da un’ottima stagione di Coppa del Mondo, ed il neo campione europeo Simone Mencarelli, che va a caccia di una clamorosa doppietta dopo il trionfo sulle pedane francesi. Fari puntati anche su Davide Di Veroli, che ha vissuto una stagione complicata, sempre alla ricerca della forma migliore, ma che ha assolutamente tutte le qualità per conquistare una medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Scherma, grande concorrenza nella spada maschile ai Mondiali. Anche gli azzurri a caccia delle medaglie

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