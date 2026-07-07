Mondiali di scherma Italia pronta per Hong Kong | 30 azzurri a caccia di medaglie
La nazionale italiana di scherma si prepara ai Mondiali di Hong Kong, che si terranno dal 22 al 30 luglio 2026. La squadra sarà composta da 30 atleti, di cui 24 principali e 6 riserve, con una riserva per ogni specialità. La trasferta mira a conquistare medaglie in diverse discipline della scherma.
La scherma italiana prepara l’assalto ai Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026, in programma dal 22 al 30 luglio. La delegazione azzurra sarà composta da 30 atleti: 24 titolari e 6 riserve, una per specialità. Il gruppo partita per l’Asia già dal 16 lihlio, con una fase di rifinitura precisa a Shenzhen prima del trasferimento a Hong Kong. In palio ci saranno 12 titoli mondiali, sei individuali e sei a squadre. Nel fioretto maschile spazio a Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, con Giulio Lombardi riserva. Nel fioretto femminile il quartetto sarà formato da Martina Matini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino, con Alice Volpi riserva. 🔗 Leggi su Sportface.it
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