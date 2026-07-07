La scherma italiana prepara l’assalto ai Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026, in programma dal 22 al 30 luglio. La delegazione azzurra sarà composta da 30 atleti: 24 titolari e 6 riserve, una per specialità. Il gruppo partita per l’Asia già dal 16 lihlio, con una fase di rifinitura precisa a Shenzhen prima del trasferimento a Hong Kong. In palio ci saranno 12 titoli mondiali, sei individuali e sei a squadre. Nel fioretto maschile spazio a Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, con Giulio Lombardi riserva. Nel fioretto femminile il quartetto sarà formato da Martina Matini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino, con Alice Volpi riserva. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Sportface.it - Mondiali di scherma, Italia pronta per Hong Kong: 30 azzurri a caccia di medaglie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scherma, Mondiali Hong Kong: ritiro pre-Mondiale, le sensazioniLe squadre italiane di spada e sciabola hanno deciso di ritirarsi prima dei Mondiali di Hong Kong, che si terranno dal 22 al 30 luglio.

Europei di Scherma 2026, tutti gli Azzurri convocati: obiettivo medaglieDurante i Campionati Italiani Frecciarossa a Roma, il Consiglio federale ha annunciato la squadra italiana per gli Europei di scherma 2026, che si...

Temi più discussi: Verso il Mondiale di Hong Kong 2026, la Nazionale azzurra di spada maschile e femminile in ritiro presso il Centro Sportivo delle Fiamme Gialle; Mondiali di scherma 2026: gli italiani ad Hong Kong; Scherma, l CT Confalonieri sugli Europei di spada: Un grande exploit, ma la testa è già ai Mondiali; Mondiali 2026, le classifiche di tutti i gironi aggiornate.

Mondiali di Scherma 2026, i convocati dell’Italia: dal 22 al 30 luglio in gara ilfaroonline.it/2026/07/07/mon… #news #notizie #cronaca x.com

Daniele ha deciso chi sostenere ai mondiali 2026 reddit

Mondiali Hong Kong 2026, 30 i convocati azzurriROMA – È composta da 30 atleti la delegazione azzurra che partirà per i campionati del mondo Assoluti di Hong Kong 2026 in programma dal 22 al 30 luglio. I Commissari tecnici Simone Vanni per il fiore ... corrieredellosport.it

Mondiali 2026, l’assenza dell’Italia pesa e dagli USA rincarano la doseUn articolo del Wall Street Journal mette il dito nella piaga parlando della mancata partecipazione degli Azzurri alla Coppa del Mondo. sportal.it