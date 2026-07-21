Mondiali di Scherma 2026 tutto pronto a Hong Kong | l’Italia punta le medaglie e la storia

I Mondiali di scherma 2026 si svolgono a Hong Kong, con i primi a scendere in pedana i fiorettisti e i spadisti italiani. Tommaso Marini e Gaia Caforio sono i rappresentanti nazionali che apriranno le gare. La competizione si tiene in un’arena allestita specificamente per l’evento, che coinvolge atleti da tutto il mondo. Le gare si svolgeranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di ottenere medaglie e stabilire record.

Hong Kong – Il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio saranno i primi azzurri a salire in pedana nel Campionato del Mondo di Hong Kong 2026. Domani, infatti, all’Asia World Expo sono in programma le qualificazioni di fioretto maschile e spada femminile che metteranno in palio i pass per il tabellone principale da 64 atleti che andrà in scena sabato 25 luglio, prima giornata in cui si assegneranno le medaglie iridate. Sono già ammessi di diritto i “top 16” del Ranking mondiale, altri 16 posti saranno assegnati al termine della fase a gironi, gli ultimi 32 qualificati scaturiranno dai turni preliminari ad eliminazione diretta.... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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