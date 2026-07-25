Mondiali canoa slalom 2026 oggi | orari 25 luglio tv programma streaming italiani in gara

Oggi si concludono i Mondiali senior di canoa slalom e kayak cross in Oklahoma City. La giornata prevede le gare finali di kayak cross, categoria olimpica, per uomini e donne. La manifestazione si svolge nella città statunitense e si conclude con le premiazioni delle specialità in programma. Le gare sono visibili in diretta streaming e in televisione. La competizione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diversi Paesi, con le finali che si svolgeranno nel pomeriggio.

Ultima giornata di gare ad Oklahoma City, negli Stati Uniti, per i Mondiali senior 2026 di canoa slalom e kayak cross: oggi, sabato 25 luglio, si terrà il gran finale della manifestazione iridata con la specialità olimpica del kayak cross, che assegnerà i titoli sia al maschile che al femminile. Hanno superato le qualificazioni, disputate con il time trial della prima giornata di gare, e sono rientrati tra i 42 atleti ammessi al primo turno ad eliminazione diretta sia Giovanni De Gennaro, decimo, che Xabier Ferrazzi, 32°. La diretta tv sarà disponibile dalle ore 22.40 italiane su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile dalle ore 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

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