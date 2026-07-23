A Oklahoma City si svolgono oggi le gare dei Mondiali di canoa slalom e kayak cross, con le semifinali e le finali del K1 maschile e femminile. La giornata è dedicata esclusivamente a questa specialità olimpica, con le competizioni che si tengono in un impianto dedicato negli Stati Uniti. La programmazione include anche la trasmissione in diretta televisiva e streaming, con gli italiani che partecipano alle gare.

Ad Oklahoma City, negli Stati Uniti, sede dei Mondiali senior 2026 di canoa slalom e kayak cross, si assegneranno i primi titoli nelle specialità olimpiche: giornata riservata interamente al K1, con semifinali e finali maschili e femminili. In casa Italia saranno impegnati quest’oggi nel K1 maschile il campione olimpico Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi: il primo, nono in batteria, partirà in semifinale alle 18.53, mentre il secondo, terzo nel primo turno, scatterà alle ore 19.05. I migliori 12 accederanno alla finale delle 21.45. La diretta tv delle finali sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming delle finali sarà fruibile su Rai Play, invece semifinali e finali saranno trasmesse sul canale YouTube di Planet Canoe, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di semifinali e finali. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Mondiali canoa slalom 2026 oggi: orari 23 luglio, tv, programma, streaming, italiani in gara

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2026 ICF Canoe-Kayak Slalom World Ranking Competition - Solkan Slovenia / 1. Run

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