Mondiali canoa slalom 2026 oggi | orari 24 luglio tv programma streaming italiani in gara

I Mondiali di canoa slalom 2026 si svolgono a Oklahoma City. Oggi, 24 luglio, sono previsti vari appuntamenti con orari ancora da definire. La competizione viene trasmessa in diretta televisiva e in streaming. L’Italia, dopo il bronzo di De Gennaro, schiera nuovamente atleti in gara. La manifestazione coinvolge diverse categorie e discipline, con numerosi atleti italiani pronti a competere per ottenere risultati importanti.

I Mondiali di Oklahoma City entrano sempre più nel vivo e l’Italia, dopo lo splendido bronzo conquistato da De Gennaro, vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista. Il programma di giornata propone infatti le semifinali e le finali del C1 maschile e femminile, gare in cui la spedizione tricolore proverà a raccogliere le meritate soddisfazioni. L’Italia può contare su un quartetto in grado di puntare a ben figurare e lottare, magari, per uno dei gradini del podio. Il primo obiettivo non può che essere quello di entrare tra i primi dodici per centrare il pass per la finale e giocarsi poi il tutto per tutto nella sfida decisiva. In campo maschile le speranze tricolori saranno affidate a Flavio Micozzi, qualificatosi con il sedicesimo tempo, e al compagno di squadra Raffaello Ivaldi che ha passato il turno come diciassettesimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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2026 ICF Canoe-Kayak Slalom World Ranking Competition - Solkan Slovenia / 1. Run

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