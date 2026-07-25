Calenzano (Firenze), 25 luglio 2026 – Si avvicina a grandi passi la data del 2 agosto quando è in programma la semifinale regionale del concorso di Miss Toscana, serata in cui si decideranno le finaliste in gara domenica 30 agosto a Castelfiorentino. Ma intanto proseguono le selezioni che stanno toccando molte parti della nostra regione. Martedì prossimo 28 luglio la kermesse della bellezza toccherà la bellissima location del ristorante parco della Ragnaia a Calenzano. Si torna in un luogo che ha già ospitato Miss Toscana per ben quattordici anni e si prepara a farlo nuovamente con grande entusiasmo. Una ventina le ragazze in gara che si contenderanno il titolo di Miss Parco La Ragnaia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Miss Toscana, il 28 luglio si assegna la fascia di Miss Parco La Ragnaia

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