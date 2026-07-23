Miss Italia la fiorentina Giulia Baldini vince la fascia di Miss Campeggio Principina

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giulia Baldini, 24 anni di Firenze, ha vinto la fascia di Miss Campeggio Principina durante la selezione di Miss Toscana tenutasi il 22 luglio a Principina a Mare. Lavora nel settore della pelletteria, è alta circa 1,78 metri, ha capelli castani e occhi verdi. La manifestazione si è svolta sulla costa grossetana e ha premiato la giovane con il titolo regionale.

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Grosseto, 23 luglio 2026 – Lavora nel settore della pelletteria, ha 24 anni è alta quasi un metro e ottanta, ha capelli castani e occhi verdi. Lei è Giulia Baldini, 24 anni, di Firenze, che ha vinto la selezione di Miss Toscana andata in scena il 22 luglio a Principina a Mare, sulla costa grossetana. Giulia ha conquistato la fascia di Miss Campeggio Principina ed è stata premiata dalla direttrice del camping dove si è svolta la serata, Laila Sabadini. Al secondo posto si è classificata Lucrezia Musetti, 18 anni, di Fosdinovo (Massa-Carrara), studentessa e tennista professionista che partecipa ai tornei dei circuiti internazionali della racchetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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