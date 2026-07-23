miss italia la fiorentina giulia baldini vince la fascia di miss campeggio principina

Giulia Baldini, 24 anni di Firenze, ha vinto la fascia di Miss Campeggio Principina durante la selezione di Miss Toscana tenutasi il 22 luglio a Principina a Mare. Lavora nel settore della pelletteria, è alta circa 1,78 metri, ha capelli castani e occhi verdi. La manifestazione si è svolta sulla costa grossetana e ha premiato la giovane con il titolo regionale.

Grosseto, 23 luglio 2026 – Lavora nel settore della pelletteria, ha 24 anni è alta quasi un metro e ottanta, ha capelli castani e occhi verdi. Lei è Giulia Baldini, 24 anni, di Firenze, che ha vinto la selezione di Miss Toscana andata in scena il 22 luglio a Principina a Mare, sulla costa grossetana. Giulia ha conquistato la fascia di Miss Campeggio Principina ed è stata premiata dalla direttrice del camping dove si è svolta la serata, Laila Sabadini. Al secondo posto si è classificata Lucrezia Musetti, 18 anni, di Fosdinovo (Massa-Carrara), studentessa e tennista professionista che partecipa ai tornei dei circuiti internazionali della racchetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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