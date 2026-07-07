si elegge miss firenze chi vince la fascia va alle prefinali nazionali di miss italia

Il 7 luglio 2026 si è svolta a Firenze la selezione regionale di Miss Toscana, con l’assegnazione della fascia di Miss Firenze. La vincitrice accederà alle prefinali nazionali di Miss Italia. È la prima volta in questa edizione che si assegna il titolo regionale. La competizione si è tenuta in una location cittadina e ha visto la partecipazione di diverse candidate. La proclamazione della vincitrice è avvenuta nel corso dell’evento.

Firenze, 7 luglio 2026 – Conto alla rovescia per il titolo di Miss Firenze. È la prima fascia regionale che viene assegnata in questa edizione 2026 di Miss Toscana. Ed è un titolo prestigioso perché la ragazza che si aggiudicherà la corona di Miss Firenze sarà già qualificata alle prefinali nazionali di Miss Italia. L’appuntamento è per mercoledì 8 luglio alle 21,30 e in passerella sfileranno venti ragazze presentate da Raffaello Zanieri che condurrà la serata. Raffaello verrà affiancato da Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, che ha iniziato il suo percorso vincente proprio con le selezioni toscane. Ofelia ora è co-conduttrice di tanti programmi televisivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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