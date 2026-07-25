Il sacerdote ha espresso sostegno al disegno di legge del governo, criticando chi si oppone sostenendo che alcuni si nascondano dietro la non punibilità. Il provvedimento mira a contrastare le baby gang e le attività illegali dei minori. Le opposizioni hanno commentato che il testo potrebbe portare a conseguenze negative. La discussione politica continua, con diversi schieramenti che si confrontano sulle norme proposte.

Mentre i benpensanti lamentano del provvedimento varato dal governo Meloni per arginare i fenomeno delle baby gang, arrivando ad accuse di incostituzionalità e mentre c’è chi addirittura lancia manifesti allarmanti come “i vostri figli possono andare in carcere” (vedi la nuova campagna social del Pd) chi davvero conosce il fenomeno della violenza giovanile perché quotidianamente lo vive e lo combatte sul territorio, accoglie con soddisfazione il ddl del governo Meloni. La posizione di Don Patriciello. È il caso di Don Maurizio Patriciello, parroco del Parco verde di Caivano, che oggi in una intervista rilasciata al Corriere della sera dice: «Credo che dovremmo chiederci oggi chi è il minore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Minori, don Patriciello sta col ddl del governo: “C’è chi si nasconde dietro la non punibilità”

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