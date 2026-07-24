Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri prevede che i minori di 14 anni possano essere considerati imputabili. Il parere di un pediatra è richiesto per valutare la capacità di intendere e di volere del minore in caso di reato. La proposta ha subito suscitato un acceso dibattito pubblico, con opinioni contrastanti sulla sua applicazione e sugli effetti pratici.

Ha ben presto polarizzato il dibattito pubblico il disegno di legge licenziato dal Consiglio dei ministri sulla presunzione di imputabilità dei minori. “Ma non inasprisce le pene e non abbassa l’età di imputabilità, inverte solo l’onere della prova ”, chiarisce a LaPresse Pietro Ferrara, vicepresidente della Società italiana di pediatria e ordinario di Pediatria all’Università Campus Bio-Medico. L’inversione dell’onere della prova. Se oggi un giudice, prima di processare un ragazzo tra i 14 e i 18 anni, deve accertarne la capacità di intendere e di volere, con la nuova proposta il minore verrebbe considerato sempre capace, a meno che non provi il contrario durante il processo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minori imputabili a 14 anni, cosa cambia col ddl: il parere del pediatra

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MINORI IMPUTABILI DAI 14 ANNI: cosa cambia davvero con il ddl del governo

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