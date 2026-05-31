Nella notte, un incendio ha danneggiato l’abitazione di un giovane giornalista a Enego, in provincia di Vicenza. Il reporter, di 20 anni, collabora con un settimanale locale. Sono state trovate tracce di un attentato incendiario. Inoltre, sono state rivolte minacce anche alla presidente del Consiglio e a un sacerdote locale. Nessuno è rimasto ferito nell’incendio. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso.

Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego (Vicenza) di Adriano Cappellari, giovane cronista, collaboratore del quindicinale «L'Altopiano», impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano (Napoli) e l'attività di don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiare contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Enego oltre ai vigili del fuoco per disinnescare alcune bombolette inesplose. Cosa è successo Sarebbe stata una sola persona a compiere l'attentato incendiario. Il sito del periodico riporta che le telecamere di sorveglianza privata, intorno alle ore 23. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Adriano Cappellari, attentato incendiario contro la casa del giornalista: chi è il reporter di 20 anni. Minacce anche a Meloni e don Patriciello

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Voglio esprimere tutta la mia vicinanza ad Adriano Cappellari, oggetto questa notte di un gravissimo attentato incendiario nella sua abitazione a Enego. Minacciare un cronista che sceglie di fare luce su realtà difficili come quella di Caivano e sul prezioso imp x.com

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