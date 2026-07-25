Un ex manager ha intentato una causa presso il Tribunale di Bologna contro un pilota, chiedendo il pagamento di compensi arretrati. La causa riguarda una serie di somme che, secondo la denuncia, non sono state mai versate dal pilota. La causa è stata avviata in relazione a presunti mancati pagamenti di compensi concordati. La vicenda riguarda specificamente le somme dovute per servizi professionali forniti dal manager. La procedura legale è in corso, senza ulteriori dettagli disponibili.

Andrea Kimi Antonelli è stato citato in causa, presso il Tribunale di Bologna, da Giovanni Minardi per una serie di compensi arretrati che, secondo l’ex manager del pilota, non sarebbero mai stati versati. La vicenda risale al 2025 e adesso il procedimento sarà discusso dal tribunale. "Giovanni Minardi non avrebbe mai voluto intraprendere la strada del Tribunale civile però, dopo profonde meditazioni e grande sofferenza, rimaneva il rimedio della giustizia ordinaria – spiega il legale di Minardi, l’avvocato Mattia Grassani –. Preciso che nella fase precontenziosa ci sono stati vari incontri tra le parti per tentare di individuare una possibile soluzione transattiva e amichevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minardi fa causa a Kimi per gli arretrati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kimi Antonelli in grossi guai: Minardi gli fa una causa milionariaKimi Antonelli è stato citato in giudizio da Giovanni Minardi, figlio dell’ex patron di una scuderia di Formula 1.

L’ex manager Minardi fa causa a Kimi Antonelli: “Una decisione sofferta ma necessaria”L’ex manager di un pilota ha citato in giudizio presso il Tribunale di Bologna il giovane pilota, chiedendo il pagamento di compensi arretrati.

Temi più discussi: L’ex manager Minardi fa causa a Kimi Antonelli: Strada obbligata per non veder andare in fumo 10 anni di lavoro; L’ex manager Minardi fa causa a Kimi Antonelli: Una decisione sofferta ma necessaria; Kimi Antonelli e la causa con Minardi: l’ex manager chiede un risarcimento milionario; L’ex manager Minardi jr fa causa a Kimi Antonelli: Scelta obbligata.

Minardi fa causa ad Antonelli, legale ex manager mancato accordo, scelta obbligata. Avvocato Grassani: Incontri non fruttuosi, andare in causa è stata scelta sofferta #ANSAmotori #ANSA x.com

L’ex manager Minardi fa causa a Kimi Antonelli: Una decisione sofferta ma necessariaLa battaglia legale riguarda una serie di compensi arretrati che secondo Minardi non sarebbero mai stati versati. L’avvocato: Non è stato possibile raggiungere l’accordo. Questa era l’unica strada ri ... ilrestodelcarlino.it

L’ex agente Giovanni Minardi fa causa a Kimi Antonelli: coinvolti anche i genitori del pilotaFanpage.it ha verificato l'esistenza del giudizio pendente davanti al Tribunale di Bologna tra Giovanni Minardi, Kimi Antonelli e i genitori del pilota ... fanpage.it

Guarda che cosa spaventosa: Nel TL1, l'Aston Martin ha perso 58 km/h a causa del super clipping raggiungendo una velocità di 249.7 km/h. L'auto è più lenta di un F2, F3 e GT3! Che razza di cosa hanno fatto all'Aston, amico? reddit