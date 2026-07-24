L’ex manager di un pilota ha citato in giudizio presso il Tribunale di Bologna il giovane pilota, chiedendo il pagamento di compensi arretrati. Secondo l’ex manager, i pagamenti non sarebbero stati effettuati e questa causa rappresenta una decisione che ha definito “sofferta ma necessaria”. La causa riguarda una serie di somme non versate relative alla gestione del pilota. Non sono stati forniti dettagli sulle cifre o sui termini specifici della controversia.

Bologna, 24 luglio 2026 – Andrea Kimi Antonelli è stato citato in causa, presso il Tribunale di Bologna, da Giovanni Minardi per una serie di compensi arretrati che, secondo l’ex manager del pilota, non sarebbero mai stati versati. La vicenda risale al 2025 e adesso il procedimento sarà discusso dal tribunale. Il legale di Minardi: “Non è stato possibile raggiungere l’accordo”. “ Giovanni Minardi non avrebbe mai voluto intraprendere la strada del Tribunale civile però, dopo profonde meditazioni e grande sofferenza, rimaneva il rimedio della giustizia ordinaria – spiega il legale di Minardi, l’avvocato Mattia Grassani –. Preciso che nella fase precontenziosa ci sono stati vari incontri tra le parti per tentare di individuare una possibile soluzione transattiva e amichevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - L’ex manager Minardi fa causa a Kimi Antonelli: “Una decisione sofferta ma necessaria”

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