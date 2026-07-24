Kimi Antonelli in grossi guai | Minardi gli fa una causa milionaria

Kimi Antonelli è stato citato in giudizio da Giovanni Minardi, figlio dell’ex patron di una scuderia di Formula 1. La causa riguarda una richiesta di risarcimento di diversi milioni di euro. Non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici della controversia legale. La notizia è stata resa nota attraverso documenti ufficiali depositati in tribunale. Antonelli non ha ancora commentato pubblicamente la vicenda.

Nel mirino ci finisce Kimi Antonelli, bersaglio di una causa milionaria di Giovanni Minardi, figlio di Giancarlo Minardi, il patron della mitica scuderia ormai tramontata. Dietro il clamoroso contenzioso c'è la fine del rapporto professionale tra il pilota bolognese e colui che, anni prima, ne aveva intuito il talento e ne aveva accompagnato i primi passi verso la Formula 1. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel 2025 Antonelli avrebbe deciso di esercitare il recesso unilaterale dall'accordo di gestione che lo legava a Minardi. Una scelta che ha innescato la reazione dell'ex manager, deciso a rivolgersi al Tribunale di Bologna per ottenere quanto ritiene gli spetti in base agli accordi sottoscritti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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KIMI ANTONELLI e la sua nuova auto: la prima volta a MISANO

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I think 2026 Kimi Antonelli is the highest level anyone on the current grid has performed in their careers, outside of Hamilton, Verstappen and Alonso (of course). reddit

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