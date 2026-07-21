Morte Fakir Borgonzoni attacca Lepore dopo scontri Bologna | Sindaco vergognoso dovrebbe andarsene

Lucia Borgonzoni ha definito il sindaco di Bologna “vergognoso” e ha chiesto le sue dimissioni dopo gli scontri verificatisi durante la manifestazione organizzata in seguito alla morte di Abderrhaim Fakir. La polemica nasce dalle tensioni tra i partecipanti e le forze dell’ordine, con scene di disordini e scontri durante l’evento. La sottosegretaria alla Cultura ha commentato la gestione dell’evento, criticando le modalità di intervento del primo cittadino.

Lepore è un “sindaco vergognoso e dovrebbe andarsene”. Lo ha detto Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, che attacca il primo cittadino di Bologna dopo gli scontri alla manifestazione indetta dal sindaco dopo la morte di Abderrhaim Fakir. “Ci sono stati scontri dappertutto, noi riteniamo che questo sia inammissibile. Questo è un sindaco che dovrebbe prendere armi e bagagli se ha un minimo di dignità e andarsene”, ha continuato Borgonzoni che ha aggiunto: “ Faremo un esposto “. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Morte Fakir, Borgonzoni attacca Lepore : È un Sindaco vergognoso, dovrebbe andarsene

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