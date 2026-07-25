Minacce sul web dopo guerriglia a Bologna Lepore presenta denuncia

Da imolaoggi.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il sindaco di Bologna ha consegnato una denuncia in questura a causa di messaggi minacciosi inviati sui social network nelle ultime ore. Le minacce sono arrivate dopo gli scontri avvenuti nel centro città durante una manifestazione. L’episodio ha coinvolto gruppi di persone e ha portato a tensioni che hanno fatto salire l’allarme tra le autorità locali. La denuncia segue le intimidazioni ricevute online, legate agli eventi di piazza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in questura ha presentato una denuncia-querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro del post piazza per Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Non solo attacchi “pubblici” sui social, scrive il quotidiano, ma pure messaggi privati con minacce anche di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. Intanto sono 12 gli indagati per la guerriglia di Bologna. Dodici persone sono state indagate formalmente per travisamento, lancio di oggetti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Una galassia in cui non si annidano però solo esponenti violenti dei collettivi o centri sociali, ma anche insospettabili: giovanissimi, ragazzi e ragazze, spesso studenti o incensurati dagli impieghi più disparati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Minacce web a Lepore dopo gli scontri pro Fakir, il sindaco di Bologna denunciaIl sindaco di Bologna ha presentato una denuncia-querela in Questura il 24 luglio, dopo aver ricevuto minacce sui social network.

Minacce online contro Matteo Lepore dopo gli scontri: il sindaco di Bologna presenta denunciaIl sindaco di Bologna ha presentato una denuncia in Questura dopo aver ricevuto numerose minacce online negli ultimi giorni.

Temi più discussi: La denuncia dell’Anm: dopo la sentenza Roggero minacce contro i magistrati; Dalla vicesindaca di Livorno alle minacce sul web, il sociologo: Il corpo della donna è ancora un bersaglio; Come riconoscere il phishing e quali tool ci difendono; Mar Rosso: petroliere cambiano rotta, cresce il rischio per il petrolio.

minacce sul web dopoMinacce online a Lepore dopo gli scontri, il sindaco denuncia(ANSA) - BOLOGNA, 25 LUG - Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ieri mattina in Questura ha presentato una denuncia-querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di gue ... corrieredellosport.it

minacce sul web dopoMorte Fakir, il sindaco di Bologna denuncia gli haters dopo le minacce ricevute onlineIl sindaco di Bologna, Matteo Lepore. (Foto: Alessandro Ruggeri/ LaPresse)Bologna, Italia - Cronaca - ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web