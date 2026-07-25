Minacce sul web dopo guerriglia a Bologna Lepore presenta denuncia
Il sindaco di Bologna ha consegnato una denuncia in questura a causa di messaggi minacciosi inviati sui social network nelle ultime ore. Le minacce sono arrivate dopo gli scontri avvenuti nel centro città durante una manifestazione. L’episodio ha coinvolto gruppi di persone e ha portato a tensioni che hanno fatto salire l’allarme tra le autorità locali. La denuncia segue le intimidazioni ricevute online, legate agli eventi di piazza.
Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in questura ha presentato una denuncia-querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro del post piazza per Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Non solo attacchi “pubblici” sui social, scrive il quotidiano, ma pure messaggi privati con minacce anche di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. Intanto sono 12 gli indagati per la guerriglia di Bologna. Dodici persone sono state indagate formalmente per travisamento, lancio di oggetti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Una galassia in cui non si annidano però solo esponenti violenti dei collettivi o centri sociali, ma anche insospettabili: giovanissimi, ragazzi e ragazze, spesso studenti o incensurati dagli impieghi più disparati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Segui gli aggiornamenti su Bologna.
Notizie e thread social correlati
Minacce web a Lepore dopo gli scontri pro Fakir, il sindaco di Bologna denunciaIl sindaco di Bologna ha presentato una denuncia-querela in Questura il 24 luglio, dopo aver ricevuto minacce sui social network.
Minacce online contro Matteo Lepore dopo gli scontri: il sindaco di Bologna presenta denunciaIl sindaco di Bologna ha presentato una denuncia in Questura dopo aver ricevuto numerose minacce online negli ultimi giorni.
Temi più discussi: La denuncia dell’Anm: dopo la sentenza Roggero minacce contro i magistrati; Dalla vicesindaca di Livorno alle minacce sul web, il sociologo: Il corpo della donna è ancora un bersaglio; Come riconoscere il phishing e quali tool ci difendono; Mar Rosso: petroliere cambiano rotta, cresce il rischio per il petrolio.
Domani Bologna scenderà nuovamente in piazza per Abderrhaim Fakir, 42enne marocchino deceduto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Intanto il sindaco Matteo Lepore ha presentato una denuncia-querela dopo le minacce social ricevute dopo x.com
Minacce online a Lepore dopo gli scontri, il sindaco denuncia(ANSA) - BOLOGNA, 25 LUG - Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ieri mattina in Questura ha presentato una denuncia-querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di gue ... corrieredellosport.it
Israele pronto a intervenire in Iran. Pressing sul Libano contro Hezbollah Israele si prepara a un terzo intervento sull’Iran. Però non è detto che le minacce del suo ministro degli esteri Katz portino davvero a un conflitto. Dopo la telefonata Netanyahu-Trump del facebook
Morte Fakir, il sindaco di Bologna denuncia gli haters dopo le minacce ricevute onlineIl sindaco di Bologna, Matteo Lepore. (Foto: Alessandro Ruggeri/ LaPresse)Bologna, Italia - Cronaca - ... msn.com