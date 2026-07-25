Minacce sul web dopo guerriglia a Bologna Lepore presenta denuncia

Notizia in breve

Il sindaco di Bologna ha consegnato una denuncia in questura a causa di messaggi minacciosi inviati sui social network nelle ultime ore. Le minacce sono arrivate dopo gli scontri avvenuti nel centro città durante una manifestazione. L’episodio ha coinvolto gruppi di persone e ha portato a tensioni che hanno fatto salire l’allarme tra le autorità locali. La denuncia segue le intimidazioni ricevute online, legate agli eventi di piazza.