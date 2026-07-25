Bologna il sindaco Lepore minacciato sul web dopo gli scontri per Fakir | presentata una denuncia

Notizia in breve

Il sindaco di Bologna ha ricevuto minacce online dopo gli scontri legati alla vicenda Fakir. La denuncia è stata presentata alle autorità, che ora stanno seguendo il caso. Le minacce sono state rivolte attraverso messaggi sui social, e le forze dell’ordine stanno indagando per identificare gli autori. Il primo cittadino ha deciso di rivolgersi alla magistratura per tutelare la propria sicurezza.