Bologna il sindaco Lepore minacciato sul web dopo gli scontri per Fakir | presentata una denuncia
Il sindaco di Bologna ha ricevuto minacce online dopo gli scontri legati alla vicenda Fakir. La denuncia è stata presentata alle autorità, che ora stanno seguendo il caso. Le minacce sono state rivolte attraverso messaggi sui social, e le forze dell’ordine stanno indagando per identificare gli autori. Il primo cittadino ha deciso di rivolgersi alla magistratura per tutelare la propria sicurezza.
Le minacce online rivolte al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, finiscono all’attenzione della magistratura. Il primo cittadino si è presentato venerdì 24 luglio negli uffici della Questura per depositare una denuncia-querela in seguito ai numerosi messaggi intimidatori ricevuti sui social network dopo gli scontri verificatisi nel centro della città durante la manifestazione organizzata per Abderrahim Fakir. La decisione arriva al termine di giorni caratterizzati da una crescente ondata di insulti e intimidazioni, che non si sarebbero limitati ai commenti pubblici sulle piattaforme social, ma avrebbero assunto anche forme più gravi attraverso messaggi privati contenenti minacce personali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Minacce web a Lepore dopo gli scontri pro Fakir, il sindaco di Bologna denunciaIl sindaco di Bologna ha presentato una denuncia-querela in Questura il 24 luglio, dopo aver ricevuto minacce sui social network.
Minacce online dopo gli scontri a Bologna. Il sindaco Matteo Lepore denunciaIl sindaco di Bologna ha presentato una denuncia-querela in Questura dopo aver ricevuto minacce sui social network.
Temi più discussi: Morto a Bologna, parla Lepore: Serve chiarezza, lo Stato non risponda solo con la polizia; Violante: Lepore a Bologna non ha sbagliato, ma la sinistra rifletta su sicurezza e criminalità; Il sindaco sotto accusa: Non lasceremo le piazze a violenti e antagonisti; Morte di Fakir, Piantedosi contro Lepore per gli scontri di Bologna. Il sindaco: Attaccando me non risolve i problemi.
Domani Bologna scenderà nuovamente in piazza per Abderrhaim Fakir, 42enne marocchino deceduto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Intanto il sindaco Matteo Lepore ha presentato una denuncia-querela dopo le minacce social ricevute dopo x.com
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