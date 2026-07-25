Mimmo Lucano torna sindaco di Riace | sospesa la decadenza dalla Corte d’Appello

Da urbanpost.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Corte d’Appello ha sospeso la decadenza di Mimmo Lucano, permettendogli di tornare a ricoprire il ruolo di sindaco di Riace. La decisione arriva dopo la richiesta di sospensione presentata dall’ex primo cittadino, che aveva già lasciato l’incarico. Lucano, noto per il suo impegno nell’accoglienza, aveva subito la decadenza a seguito di una condanna definitiva. La sospensione è temporanea e valida fino a un nuovo provvedimento.

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Colpo di scena nella vicenda giudiziaria che riguarda Mimmo Lucano, storico ex sindaco di Riace ed europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra. La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha infatti sospeso l’efficacia della sentenza che aveva confermato la sua decadenza dalla carica di primo cittadino, permettendogli così di tornare alla guida del Comune calabrese. Leggi anche:  Ilaria Salis condannata, interviene Nicola Fratoianni: le sue parole La decisione della Corte d’Appello. Il collegio della sezione civile della Corte, presieduto dalla giudice Patrizia Morabito, ha ritenuto sussistente il requisito del “danno grave e irreparabile”, evidenziando come la sentenza fosse già stata eseguita dalla Prefettura di Reggio Calabria, che aveva disposto il passaggio delle funzioni al vicesindaco. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

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