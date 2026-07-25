Mimmo Lucano è tornato a ricoprire la carica di sindaco di Riace mentre aspetta la decisione della Cassazione. I 706 elettori del paese avevano votato per lui nel giugno 2024, ma secondo la legge Severino, era stato dichiarato decaduto a causa di una condanna legata alla gestione dei fondi per migranti. Finché non ci sarà un pronunciamento definitivo, mantiene il ruolo di primo cittadino.

I 706 elettori di Riace che a giugno del 2024 avevano votato Mimmo Lucano non ci dormivano la notte. In base alla legge Severino, il loro sindaco era stato dichiarato decaduto per la condanna sulla gestione dei fondi per i migranti. Così ieri, sempre applicando un comma della magica legge della grande penalista romana, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha sospeso la sentenza che aveva dichiarato la decadenza, ritenendo che ci fosse «un danno grave e irreparabile» all’esercizio del mandato ricevuto dai cittadini.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Mimmo Lucano ritorna sindaco di Riace finché non si esprime la Cassazione

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IL CASO LUCANO: condannato e poi reintegrato sindaco di Riace | Cosa è successo davvero

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