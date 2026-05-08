A Riace si conclude il mandato di Mimmo Lucano come sindaco. Oggi la fascia tricolore passa ufficialmente al suo vice, segnando la fine dell'epoca dell'ex primo cittadino. Lucano non ricopre più il ruolo di sindaco del comune calabrese, noto per il suo approccio all'accoglienza. La cerimonia si è svolta questa mattina, senza ulteriori eventi ufficiali.

Si chiude il capitolo Lucano. L'europarlamentare, da questa mattina, non sarà più sindaco della sua Riace, ovvero il comune calabrese che doveva essere “eccellenza” per quanto concerne l'accoglienza. La prefetta di Reggio Calabria lo sospende dalla funzione di primo cittadino. Nella giornata di ieri è stata notificata ai consiglieri e ai componenti della giunta la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria con cui diventa "esecutiva" la decadenza da primo cittadino e viene rigettato il reclamo contro la sentenza, emessa nel 2025, dal Tribunale di Locri. Parliamo di quell'atto per cui l'amministratore veniva condannato per falso a 18 mesi, con pena sospesa, per un'inchiesta inerente alcuni illeciti nella gestione dei flussi migratori.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Riace finisce l'era di Mimmo Lucano: da oggi la fascia tricolore passa al vice

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