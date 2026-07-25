A Favazza Etna Winery si è svolta una degustazione chiamata “Dall’Oblio al Calice”. L’evento si è tenuto sulla terrazza della cantina, offrendo ai partecipanti un’esperienza sensoriale con vini locali. La serata ha coinvolto appassionati e addetti ai lavori, che hanno assaggiato diverse etichette e ascoltato spiegazioni sui processi di produzione. L’evento si è concluso con un brindisi collettivo, senza ulteriori dettagli su partecipanti o organizzatori.

Nella splendida terrazza di Favazza Etna Winery si è svolta una degustazione veramente straordinaria: “ Dall’Oblio al Calice ” La serata ha visto come protagonista la professoressa Elisabetta Nicolosi, dell’Università di Catania del dipartimento Agricoltura Alimentazione e Ambiente che ha guidato la platea illustrando, con passione e competenza, come è nato il progetto sperimentale per il recupero delle viti resilienti. Sparute piante disseminate nel territorio etneo, individuate e catalogate, sono state recuperate e adesso producono ma, spesso, quantità minime di uva. Avvalendosi della collaborazione dell’ IRVO, si effettua il DNA della... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Milo: a Favazza Etna Winery, in scena l’evento, dall’Oblio al Calice

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