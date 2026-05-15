Salta l' edizione 2026 della manifestazione Dall' Etna al Gran Sasso a Città Sant' Angelo
L'estate 2026 non vedrà fra gli eventi protagonisti del territorio pescarese la storica manifestazione culturale ed enogastronomica “Dall'Etna al Gran Sasso” di Città Sant'Angelo, che da 20 anni univa la città angolana a quella siciliana di Nicolosi. Gli organizzatori infatti hanno spiegato con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Dal fare al ricevere: il cambio che ti fa manifestare nel 2026 (anche la persona specifica)
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