A Zafferana Etnea si terrà la rassegna “Etna in Scena” durante l’estate. La manifestazione prevede una serie di eventi culturali e di intrattenimento, con appuntamenti programmati da luglio a settembre. La città, nota come meta estiva sull’Etna, si prepara ad accogliere residenti e visitatori con un calendario di iniziative. La programmazione comprende spettacoli e attività che coinvolgeranno il pubblico locale e i turisti.

Zafferana Etnea, la meta estiva più amata dell’Etna, si prepara a vivere un’estate all’insegna dell’intrattenimento e della cultura, con un ricco calendario di appuntamenti che accompagneranno cittadini e turisti da luglio a settembre. Anche quest’anno la “perla dell’Etna” si conferma protagonista della stagione estiva, proponendo un variegato programma che spazia dai grandi concerti agli spettacoli teatrali, agli eventi culturali, animando l’anfiteatro Borsellino ma anche piazze, frazioni e spazi suggestivi, Tutti i dettagli dell’edizione 2026 saranno presentati ufficialmente lunedì 6 luglio alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Zafferana Etnea, nel corso di una conferenza stampa aperta ai media e al pubblico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Zafferana Etnea: presentazione della rassegna “Etna in Scena”

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