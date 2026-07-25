Dopo vent'anni di causa, una donna deve lasciare l’attico di Cortina all’ex marito, ora senza risorse. L’immobile, con terrazzo e vista sulle Dolomiti, le era stato assegnato in sede legale, ma la sentenza ha ribaltato la decisione. La donna, ora impiegata come badante, percepisce uno stipendio di 770 euro al mese. La perdita della proprietà segna un cambiamento drastico nella sua vita, passando da una residenza di lusso a una quotidianità più modesta.

Da un attico con terrazzo e vista sulla «Perla delle Dolomiti» a una quotidianità decisamente meno mondana, con un lavoro da badante e uno stipendio di 770 euro al mese. Una vicenda che ha dell’incredibile quella di Giuliano Tellenio, 59enne originario di Serrungarina, paese di poco più di duemila abitanti in provincia di Pesaro-Urbino, che proprio in questi giorni ha vinto una feroce battaglia legale contro l’ex moglie, la cortinese Lina Maria Biavati, durata vent’anni e arrivata in Corte di Cassazione. Oggetto del contendere un appartamento di 250 metri quadri (più 50 di terrazza) nel cuore delle Dolomiti, a Cortina, acquistato dall’uomo grazie a una donazione di oltre 1,8 milioni di euro ricevuta proprio dall’allora moglie — sposata nel 2001 —. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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Multi SubHired to protect a man who wants to die, she forces him to live

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