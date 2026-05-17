Elena Sofia Ricci ha incontrato Stefano Mainetti quando aveva poco più di quarant’anni, dopo aver concluso una relazione con un collega, con il quale ha avuto una figlia ora ventiseienne. Stefano Mainetti, compositore e musicista, è stato il suo marito per circa vent’anni. Dopo questo lungo matrimonio, la coppia si è separata. La fine del rapporto è avvenuta dopo un lungo periodo di convivenza e non sono stati resi pubblici i motivi specifici della separazione.

Elena Sofia Ricci ha conosciuto Stefano Mainetti a quarant’anni, dopo la fine della relazione con il collega Pino Quartullo, padre della sua primogenita Emma, oggi ventiseienne. Un incontro inaspettato per l’attrice toscana, che non pensava di innamorarsi di nuovo. Il musicista e compositore, invece, l’ha conquistata e nel 2003 si sono sposati. L’anno dopo è nata la figlia Maria. Un amore maturo, profondo e sempre molto riservato il loro. Difficilmente parlavano pubblicamente l’uno dell’altra, tenendo il loro legame al riparo dai riflettori. “A casa il confronto artistico è continuo. Io la aiuto nella creazione dei personaggi, lei ascolta ripetutamente le mie musiche” aveva dichiarato nel 2019 Stefano Mainetti parlando di Elena Sofia Ricci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito di Elena Sofia Ricci, Stefano Mainetti e perché è finita dopo vent’anni

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Attrice italiana Elena Sofia Ricci @elenasofiaricci

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