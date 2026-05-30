Un uomo è stato arrestato a Crotone con l’accusa di aver maltrattato la moglie per vent’anni. La donna ha deciso di denunciare le violenze, che sono state confermate dagli agenti di polizia. L’operazione è stata condotta dopo che la vittima ha riferito di abusi protratti nel tempo. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia a Crotone. Un uomo, condannato a 4 anni di reclusione, è stato fermato nel pomeriggio odierno in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale locale, dopo che le indagini hanno ricostruito vent’anni di violenze domestiche ai danni della moglie. Le indagini e la denuncia della vittima Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è il risultato di una lunga e complessa attività investigativa avviata dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Crotone. L’indagine ha preso il via dopo la denuncia presentata dalla donna, che ha raccontato di essere stata vittima di violenza fisica, psicologica e morale da parte del marito convivente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maltratta la moglie per vent'anni a Crotone, lei trova la forza di denunciare: marito 'orco' arrestato

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