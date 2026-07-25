Milano violenza sessuale nell’androne di un condominio | arrestato egiziano

Un uomo di nazionalità egiziana è stato arrestato a Milano con l’accusa di aver molestato una ragazza nell’androne di un condominio in zona Certosa. L’arresto è stato eseguito dalla polizia locale poche ore dopo l’accaduto, al termine delle indagini condotte dall’Unità investigazioni e prevenzione.

Ha molestato una ragazza nell’androne di un condominio in zona Certosa, a Milano. Nel giro di poche ore è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale dagli agenti della polizia locale, al termine delle indagini dell’Unità investigazioni e prevenzione. In manette è finito M. M., ventiquattrenne di nazionalità egiziana. A far scattare le indagini è stata la denuncia della vittima, una ventiduenne ucraina. Erano quasi le 23 di giovedì quando la giovane stava rincasando. La sua attenzione è stata subito attirata dalla presenza dello sconosciuto, che è entrato nel condominio subito dopo di lei. Una volta davanti all’ascensore, l’uomo le avrebbe impedito di salire, iniziando prima a rivolgerle domande personali e poi passando alle vie di fatto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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