Milano aggredita nell' androne di casa | fermato un 22enne per violenza sessuale

Un uomo di 22 anni è stato arrestato a Milano con l'accusa di violenza sessuale. La polizia ha fermato il 22enne dopo aver ricostruito che avrebbe aggredito una donna di 24 anni, di nazionalità egiziana, mentre rientrava a casa. L'aggressione sarebbe avvenuta nell'androne del suo edificio. La donna avrebbe riportato lesioni e ha denunciato l'accaduto. Le indagini continuano per verificare eventuali dettagli aggiuntivi.

Un 24enne di nazionalità egiziana è stato fermato dalla polizia locale, a Milano, con l'accusa di violenza sessuale. Secondo le indagini, il giovane avrebbe aggredito una 22enne che stava rincasando. Secondo quanto riferito, il fatto è avvenuto alle 23 di giovedì 23 luglio, in zona Certosa, quando la ragazza ha detto di aver visto un uomo entrare velocemente nell'androne dietro di lei. Poi, secondo il suo racconto, lo sconosciuto le ha impedito di salire a casa con l'ascensore, bloccandola contro un muro e usandole violenza. La 22enne è comunque riuscita a divincolarsi e, urlando per richiamare l'attenzione dei condomini, lo ha messo in fuga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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