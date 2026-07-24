Aggredisce una 22enne nell’androne di casa | arrestato per violenza sessuale in un cantiere della Bassa

Un uomo di 24 anni, impiegato in un cantiere edile, è stato arrestato in relazione a un episodio di violenza sessuale avvenuto in un condominio di Milano. L’indagato è accusato di aver aggredito una donna di 22 anni nell’androne dello stabile. La Polizia locale lo ha rintracciato e fermato nella zona di Fara Gera d’Adda, in provincia di Bergamo.

Fara Gera d’Adda. È finita nella Bassa bergamasca la fuga del 24enne accusato di aver aggredito una 22enne nell’androne di un condominio a Milano. Il giovane, dipendente di una società edile impegnata in un cantiere a Fara Gera d’Adda, è stato rintracciato e fermato dalla Polizia locale. La notizia è stata riportata nelle scorse ore da alcuni media locali. M.M., cittadino egiziano, è accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza ucraina di 22 anni. L’aggressione sarebbe avvenuta nella tarda serata di giovedì 23 aprile, intorno alle 23, in uno stabile della zona Certosa, a Milano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la giovane stava rientrando a casa quando avrebbe notato lo sconosciuto entrare nel palazzo subito dopo di lei. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milano, entra in un palazzo e aggredisce una 22enne, poi fugge: arrestato per violenza sessuale

Segue una ragazza nell’androne poi tenta di violentarla. Le urla della 22enne lo mettono in fuga: arrestatoUn uomo è stato arrestato dopo aver tentato di violentare una ragazza di 22 anni in un androne.

Temi più discussi: Bari Sardo, 19enne ucciso a coltellate in strada: fermato un minorenne; Conosciuto sui social, poi l'incontro nel parco: 16enne violentata a Milano da un 22enne; Aggressione all’ospedale, pugno al volto all’infermiere che lo stava soccorrendo: arrestato a 22 anni; Lite famigliare a cena, 22enne aggredisce la zia ma viene accoltellato: è gravissimo - L'Unione Sarda.it.

Aggredisce una 22enne nell’androne di casa: arrestato per violenza sessuale in un cantiere della BassaM.M., cittadino egiziano, è accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza ucraina di 22 anni. L’aggressione sarebbe avvenuta nella tarda serata di giovedì 23 aprile, intorno alle 23, in uno ... bergamonews.it

Stupratore in bici aggredisce una nonna 70enne. Il secondo caso in pochi giorni - Torino Cronaca reddit

Insegue e aggredisce 22enne in un androne a Milano: arrestato un 24enneUna volante della polizia. (Foto: Francesco Benvenuti) Un cittadino egiziano di 24 anni è ... msn.com

Una 22enne di origine marocchina è stata ferita al volto sulla banchina della metro Duomo a #Milano. Un 27enne algerino, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia locale dopo l’aggressione; la giovane è finita in ospedale in codice... x.com