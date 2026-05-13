Dopo cinque giorni di lieve calo il caro carburanti torna a fare paura | la benzina in autostrada torna sopra i 2 euro al litro

Dopo cinque giorni di diminuzione, i prezzi dei carburanti sono risaliti, con la benzina in autostrada che ha superato nuovamente i 2 euro al litro. La causa principale è il terzo aumento consecutivo delle quotazioni internazionali del greggio, che ha avuto un effetto diretto sui costi alla pompa. Questa variazione si è verificata in un breve periodo di tempo, influenzando il prezzo finale sulla rete di distribuzione.

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Dopo cinque giorni di lieve calo, il caro carburanti torna a fare paura. A causare la nuova impennata dei prezzi è il terzo rialzo consecutivo e deciso delle quotazioni internazionali del greggio, che si è immediatamente ripercosso sul prezzo della benzina. Secondo i dati aggiornati a questa mattina, la benzina in modalità self service ha raggiunto quota 1,930 euro al litro, in rialzo di un millesimo rispetto a ieri, mentre il diesel si attesta a 1,992 euro al litro, in calo di cinque millesimi. Per quanto riguarda i carburanti alternativi, il Gpl viene venduto a 0,811 euro al litro, mentre il metano a 1,566 euro al chilogrammo. Dalle ultime rilevazioni emerge inoltre che la benzina servita ha un prezzo medio di 2,067 euro al litro, mentre il diesel servito si attesta a 2,139 euro al litro.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Dopo cinque giorni di lieve calo, il caro carburanti torna a fare paura: la benzina in autostrada torna sopra i 2 euro al litro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il caro carburanti è un salasso: inarrestabile la corsa del diesel ormai sopra i 2 euro al litro. Male anche la benzina stabilmente oltre 1,8 euro al litroPassano i giorni ma il prezzo dei carburanti non accenna a frenare la sua corsa che si sta trasformando in un salasso per gli automobilisti italiani. Caro carburanti, diesel speciale sopra i tre euro al litro sull'autostrada A22Il caro petrolio continua la propria corsa e in Alto Adige c’è già il primo distributore con la pompa oltre la soglia psicologica dei 3 euro al litro. Temi più discussi: Al Salone del Libro torna Otto Live: cinque giorni di incontri, idee e dialoghi; Arena Repubblica Robinson al Salone del libro, cinque giorni di appuntamenti imperdibili; Fuori strada con l'auto, psicologa 32enne muore dopo cinque giorni di agonia; Brembo accelera in Borsa dopo i conti: in cinque giorni il titolo guadagna oltre il 24%. Trentacinque giorni e cento testimoni dopo la scoperta della ricina nel sangue di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, gli inquirenti che lavorano al giallo di Pietracatella sono convinti di avere finalmente in mano il possibile movente. Che gira attorno a cinque sosp x.com Preparando per 12 giorni in Italia a fine giugno/primi di luglio reddit Amatrice: viva dopo 12 giorni la gatta Carina, sorella di GioiaRoma, (askanews) – Non le erano rimaste che le sue gattine. Sotto le macerie, Daniela, aveva perso tutto. Dopo cinque giorni dal terribile sisma ad Amatrice, il miracolo: la gattina Gioia era stata ... affaritaliani.it Golden retriever ritrovato dopo 5 giorni di fuga nelle campagne di Torre d’IsolaDopo cinque giorni di corsa a perdifiato nelle campagne di Torre d’Isola, lunedì attorno alle 22 un Golden retriever di due anni è stato ritrovato e ora è fuori pericolo. Diversi i cittadini che ... laprovinciapavese.gelocal.it