Milano annunciato un corteo in difesa di Roggero ma si presenta solo l' organizzatrice con il megafono e un cartello

Da milano.corriere.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, una manifestazione prevista in difesa di un gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori si è svolta con una sola partecipante. L’unica presente è stata l’organizzatrice, che ha utilizzato un megafono e portato un cartello. La partecipazione era stata annunciata come un corteo, ma nessun altro si è unito all’evento.

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In un sabato qualunque, un sabato milanese, quella che doveva essere una manifestazione in difesa del gioielliere Mario Roggero — condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori — si è ridotta a un sit-in di protesta sostenuto da una singola persona, l'organizzatrice. Il tam-tam, per così dire, è partito sui social: la promotrice, l'animalista Stefania Caiafa, aveva elevato l'iniziativa a «manifestazione nazionale». Ma in corso Venezia, dove sarebbe dovuto partire il corteo, l'attivista si è presentata da sola, nessuno al seguito, con un megafono e un foglio con una scritta improvvisata: «Libertà per Roggero». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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