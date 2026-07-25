Milano annunciato corteo in difesa di Roggero ma si presenta solo l' organizzatrice con il megafono e un cartello

Notizia in breve

A Milano, un corteo annunciato in difesa di un gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori si è svolto con una sola partecipante presente. L’organizzatrice ha tenuto un megafono e mostrato un cartello, ma nessun altro si è unito alla manifestazione. La protesta prevista non ha coinvolto altri manifestanti e si è limitata alla presenza individuale dell’organizzatrice.